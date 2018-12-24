«ЮТэйр» попросила списать половину долга

"ЮТэйр" (UTair), входящая в топ-5 российских авиакомпаний, допустила очередной дефолт по выплате купона по облигациям и объявила о планах завершить реструктуризацию долговых обязательств к середине 2019 г.

"ЮТэйр" попросила банки списать половину долга.

Чистый убыток "ЮТэйр" по МСФО в первом полугодии 2018 г. увеличился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 5,2 млрд руб., отмечали ранее "Вести. Экономика".

Долгосрочные обязательства авиаперевозчика за 6 месяцев 2018 г. выросли с 61,6 млрд руб. до 62,1 млрд руб. Краткосрочные — с 24,3 млрд руб. до 27,6 млрд руб.

Как заявили в авиакомпании, "ЮТэйр" продолжает комплексную реструктуризацию долговых обязательств, которую планирует завершить к середине 2019 г.

В рамках намеченной стратегии компания отдает приоритет платежам в пользу поставщиков топлива и коммерческих контрагентов. Utair полностью и своевременно обслуживает лизинговый портфель.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по 7-летним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде. По 12-летним обязательствам Utair произвел платежи без задержек и в полном объеме.

Консультантом по реструктуризации выступает Райффайзенбанк , который успешно зарекомендовал себя в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгов Utair в 2015 г.

Авиакомпания "ЮТэйр" с 2014 г. пытается выйти кризисной ситуации.

В рамках предыдущей реструктуризации в ноябре 2015 г. банки-кредиторы перевели долги авиакомпании в два синдицированных кредита — семилетний на 18,9 млрд и 12-летний на 23,7 млрд руб. По соглашению, авиакомпания должна пока платить проценты, а погашение долга начнется с 2020 г.