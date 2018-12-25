Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.61
$
69.00
78.45
78.65
Прогноз
09.01 – 16.01
$
68.00
77.50
Индексы и котировки Brent
50.49
+0.00 Золото
1269.80
+0.06 РТС
1055.93
–1.32
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.1421
+0.0066
10.12
1.1355
20.12
10.12
28.11

Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Безусловно (бывают задержки в случаях с долларом — ред.). Даже и азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами — ред.) — можно, нельзя?" — сказал Силуанов, добавив, что подобная ситуация наблюдается "со всеми" партнерами.
"Зачастую бывает так, что с американских компаний проще получить расчет, чем с азиатской, поскольку там еще процедура согласования возможности таких расчетов", — продолжил он.
"Я думаю, в разных отраслях по-разному, но если говорить в целом, на круг, наверное, это до трети", — отметил Силуанов, оценивая масштабы таких задержек.
При этом он добавил, что правительство РФ не давало директив госкомпаниям по переходу на расчеты в евро. "Но мне кажется, компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя, а не с задержкой. Бывало такое, и месяц. Очевидно, что сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях", — отметил первый вице-премьер.
Последние новости
Посольство РФ прокомментировало прибытие корабля Британии в Одессу Запад ждет вторжения "вежливых людей" Американское СМИ: разговор Трампа и Эрдогана привел к "катастрофе"
Комментарии
Компании , Антон Силуанов , Казначейство США , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разъяснили реформу накопительной пенсии
«Газпром» обойдется без контракта с Киевом8
Нефть пробила дно
Россия планирует займы в евро и юанях
Расходы россиян продолжают расти
Видео
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
03:39
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
03:13
Шредер раскрыл планы США на «Северный поток-2»
Экономика Статьи
03:45
В Сети предложили, как обойти запрет Путина
Личный счет
01:55
Россия и ЕС избавятся от долларов
Рынки
05:07
Путин об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
00:49
Набиуллина дала совет россиянам
Личный счет Рынки
02:41
Россия решила спасти «умирающее» государство
Экономика Статьи
01:45
Китай выбрал новый курс и пожалел
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение