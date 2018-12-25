Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Безусловно (бывают задержки в случаях с долларом — ред.). Даже и азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами — ред.) — можно, нельзя?" — сказал Силуанов, добавив, что подобная ситуация наблюдается "со всеми" партнерами.
"Зачастую бывает так, что с американских компаний проще получить расчет, чем с азиатской, поскольку там еще процедура согласования возможности таких расчетов", — продолжил он.
"Я думаю, в разных отраслях по-разному, но если говорить в целом, на круг, наверное, это до трети", — отметил Силуанов, оценивая масштабы таких задержек.
При этом он добавил, что правительство РФ не давало директив госкомпаниям по переходу на расчеты в евро. "Но мне кажется, компании заинтересованы в том, чтобы деньги за поставленную продукцию, услуги поступали вовремя, а не с задержкой. Бывало такое, и месяц. Очевидно, что сами компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше у нас происходит расчетов в евро, юанях, рублях", — отметил первый вице-премьер.