Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов

"Безусловно (бывают задержки в случаях с долларом — ред.). Даже и азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами — ред.) — можно, нельзя?" — сказал Силуанов, добавив, что подобная ситуация наблюдается "со всеми" партнерами.

"Зачастую бывает так, что с американских компаний проще получить расчет, чем с азиатской, поскольку там еще процедура согласования возможности таких расчетов", — продолжил он.

"Я думаю, в разных отраслях по-разному, но если говорить в целом, на круг, наверное, это до трети", — отметил Силуанов, оценивая масштабы таких задержек.