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Десятую часть Шереметьево выкупит иностранный инвестор 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Претендовать на покупку 10% акций аэропорта Шереметьево будет, скорее всего, иностранный инвестор.
«Мы в стадии подписания договора с JPMorgan для реализации этих 10%. Думаю, они начнут свою активную работу после праздников», — сообщил журналистам председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко.
После подписания договора с американским финансовым холдингом JPMorgan Chase начнётся поиск инвестора. Кто предложит лучшие условия, тот и выкупит акции. Пономаренко считает, что это, скорее всего, будет иностранный инвестор.
Ранее News.ru писал, что Федеральное агентство воздушного транспорта и Шереметьево подписали концессионное соглашение по передаче аэродромной инфраструктуры в управление аэропорту на 49 лет. Объем инвестиций составит около 61 млрд рублей. Подписание аналогичных договоров с аэропортами Внуково и Домодедово намечено на 2019 год.
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Компании , Александр Пономаренко , Росавиация , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево
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