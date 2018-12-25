Венесуэла считает заявление США по ситуации с судами Exxon Mobil наглым

Венесуэла считает наглым заявление США по ситуации с судами Exxon Mobil , говорится в заявлении МИД страны.

Ранее США призвали Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседних стран на фоне сообщений о перехвате венесуэльским военным кораблем норвежского судна, которое ведет работы у побережья Гайаны по контракту с Exxon Mobil.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает наглое и направленное на вмешательство заявление госдепа США относительно суверенных действий 23 декабря со стороны боливарианских ВМС по строгой защите принадлежащих Венесуэле и не оспариваемых вод", — говорится в коммюнике, размещенном в микроблоге МИД в Twitter.

По мнению МИД, незаконно зафрахтованные Гайаной суда находились в районе дельты реки Ориноко, а значит, не могли находиться в момент задержания в эксклюзивной экономической зоне Гайаны.