Шесть производителей лишены права розлива воды под брендом «Ессентуки»

Роспатент лишил шесть производителей права розлива минеральной воды под брендами "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" по заявлению двух недропользователей Ессентукского месторождения, сообщила в среду пресс-служба АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР).

Решения касаются "Ессентукского пивзавода", "Элита-Минерал групп", "Аква-Премиум", "Источников Кавказа", "Висма" и "Торгового дома "Кавминпрод", уточнили в компании.

"Ряд заводов розлива утратили право доступа к минеральной воде "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", добываемой в границах Ессентукского месторождения. Договоры на поставку минеральной воды… прекратили свое действие, тем не менее предприятия продолжили владеть свидетельствами об исключительном праве на наименование места происхождения товаров", — говорится в сообщении.

По данным недропользователя, свидетельства были выданы заводам сроком на 10 лет. Предприятия продолжили розлив воды под брендом "Ессентуки", хотя воду получали из других месторождений.

В Роспатент поданы заявления еще по нескольким предприятиям, отметили в пресс-службе недропользователя.