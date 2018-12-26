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Шесть производителей лишены права розлива воды под брендом «Ессентуки» 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Роспатент лишил шесть производителей права розлива минеральной воды под брендами "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" по заявлению двух недропользователей Ессентукского месторождения, сообщила в среду пресс-служба АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР).
Решения касаются "Ессентукского пивзавода", "Элита-Минерал групп", "Аква-Премиум", "Источников Кавказа", "Висма" и "Торгового дома "Кавминпрод", уточнили в компании.
"Ряд заводов розлива утратили право доступа к минеральной воде "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", добываемой в границах Ессентукского месторождения. Договоры на поставку минеральной воды… прекратили свое действие, тем не менее предприятия продолжили владеть свидетельствами об исключительном праве на наименование места происхождения товаров", — говорится в сообщении.
По данным недропользователя, свидетельства были выданы заводам сроком на 10 лет. Предприятия продолжили розлив воды под брендом "Ессентуки", хотя воду получали из других месторождений.
В Роспатент поданы заявления еще по нескольким предприятиям, отметили в пресс-службе недропользователя.
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Компании , Общество , Экономика , Роспатент
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