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Украина объявила охоту на активы «Газпрома» 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко анонсировал подачу новых исков против российской госкомпании «Газпром» в рамках взыскания с российской компании денег по итогам решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть ряд юрисдикций, где в ближайшее время мы, скорее всего, также инициируем принудительное взыскание», — заявил Витренко, отметив, что в начале 2019 года иски о взыскании компенсации с российской компании пройдут в Нидерландах и Великобритании.
По итогам этих судов на активы российской компании могут наложить арест и взыскание в пользу «Нафтогаза».
«Также будут слушания в Швеции в апелляционном суде, также будет продолжено взыскание в Швейцарии», — отметил Витренко, напомнив, что «Нафтогаз» по-прежнему ждет решения штата Техас, который может обязать ряд компаний раскрыть иностранные активы «Газпрома».
Аналогичные иски ранее были поданы в суд штата Нью-Йорк и выиграла его. Согласно решению суда ряд иностранных компаний обязаны предоставить «Нафтогазу» в поисках активах российской компании. Суд, в частности, обязал предоставить информацию Deutsche Bank Trust Company Americas. Немецкая компания должна предоставить украинской данные об активах и счетах российской компании, в том числе на территории Швейцарии, где «Нафтогаз» уже подал иск.
Украинская компания стремится таким образом исполнить решение Стокгольмского арбитража, согласно которому, она оказалась в выигрыше — суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов. Российская сторона не признает этого решения и планирует оспорить его, украинская же стремится использоваться все возможные средства, чтобы вернуть эти деньги.
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Компании , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром , ДОЙЧЕ Банк , Мотор Сич
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