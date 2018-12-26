Украина объявила охоту на активы «Газпрома»

«Есть ряд юрисдикций, где в ближайшее время мы, скорее всего, также инициируем принудительное взыскание», — заявил Витренко, отметив, что в начале 2019 года иски о взыскании компенсации с российской компании пройдут в Нидерландах и Великобритании.

По итогам этих судов на активы российской компании могут наложить арест и взыскание в пользу «Нафтогаза».

«Также будут слушания в Швеции в апелляционном суде, также будет продолжено взыскание в Швейцарии», — отметил Витренко, напомнив, что «Нафтогаз» по-прежнему ждет решения штата Техас, который может обязать ряд компаний раскрыть иностранные активы «Газпрома».

Аналогичные иски ранее были поданы в суд штата Нью-Йорк и выиграла его. Согласно решению суда ряд иностранных компаний обязаны предоставить «Нафтогазу» в поисках активах российской компании. Суд, в частности, обязал предоставить информацию Deutsche Bank Trust Company Americas. Немецкая компания должна предоставить украинской данные об активах и счетах российской компании, в том числе на территории Швейцарии, где «Нафтогаз» уже подал иск.