Алекперов купил акции «Лукойла» на 604,5 млн рублей

В результате сделки по покупке на внебиржевом рынке 21 декабря 123,5 тыс. акций, его доля прямого владения акциями "Лукойла" увеличилась до 2,84% с 2,825%.

"Лукойл" объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд Завершить ее планируется 30 декабря 2022 года. При этом "Лукойл" сможет начать новую программу buyback, если действующая завершится ранее намеченного срока.

Ранее "Лукойл" завершил приобретение и погашение 100,563 млн обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 750 млн Акции были приобретены в рамках публичной оферты по цене 3 949 рублей за штуку на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 24 августа 2018 года об уменьшении уставного капитала путем приобретения 11,82% казначейских акций.

Семья президента "Лукойла" Вагита Алекперова владеет 26,06% компании после погашения казначейских акций.