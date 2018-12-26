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Алекперов купил акции «Лукойла» на 604,5 млн рублей 

ТАСС + ещё 2 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент "Лукойла" Вагит Алекперов купил акции компании на 604,51 млн рублей, говорится в сообщении компании.
В результате сделки по покупке на внебиржевом рынке 21 декабря 123,5 тыс. акций, его доля прямого владения акциями "Лукойла" увеличилась до 2,84% с 2,825%.
"Лукойл" объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд Завершить ее планируется 30 декабря 2022 года. При этом "Лукойл" сможет начать новую программу buyback, если действующая завершится ранее намеченного срока.
Ранее "Лукойл" завершил приобретение и погашение 100,563 млн обыкновенных акций компании, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций сократилось до 750 млн Акции были приобретены в рамках публичной оферты по цене 3 949 рублей за штуку на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 24 августа 2018 года об уменьшении уставного капитала путем приобретения 11,82% казначейских акций.
Семья президента "Лукойла" Вагита Алекперова владеет 26,06% компании после погашения казначейских акций.
Ранее он говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна в капитале достигнет 10%.
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Комментарии
Компании , Вагит Алекперов , Леонид Федун , Лукойл
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