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Авен объяснил свое отсутствие на встрече Путина с бизнесом 

Ведомости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен сообщил, что не смог присутствовать на традиционной предновогодней встрече президента Владимира Путина с предпринимателями из-за отъезда.
«Я просто не в Москве, я очень далеко нахожусь от Москвы. Никакой специальной причины нет», — сказал Авен ТАСС.
В прошлом году Авен присутствовал на встрече Путина с бизнесменами.
Еще один предприниматель, которого в этом году нет на встрече с президентом, — сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож. По словам источника ТАСС, Волож был приглашен в Кремль, но не смог прийти, поскольку находится в отъезде. Пресс-служба «Яндекса» отказалась комментировать агентству информацию об отсутствие Воложа на встрече с Путиным.
В этом году на встречу с Путиным пришли 59 бизнесменов и руководителей деловых ассоциаций, следует из схемы рассадки гостей в Екатерининском зале Кремля. На сегодняшней встрече помимо Авена и Воложа не заявлены гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Все они были на встрече в прошлом году. Бывшего председателя ВЭБа Сергея Горькова сменил действующий руководитель госкорпорации Игорь Шувалов.
Среди тех, кто отсутствовал на встрече с президентом в декабре 2017 г., но пришел в этот раз, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и другие.
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Компании , Политика , Сергей Горьков , Алексей Миллер , Виталий Савельев , Александр Дюков , Игорь Шувалов , Сергей Чемезов , Анатолий Чубайс , Петр Авен , Михаил Гуцериев , Владимир Путин , Аркадий Волож , Роснано , Газпром , Ростех , Аэрофлот , ВЭБ , Русснефть , Газпромнефть , Яндекс , Альфа-банк , ИТАР-ТАСС
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