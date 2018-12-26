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Россельхознадзор ограничит поставки с ряда зарубежных предприятий 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Fotolia / Alexander Raths
Россельхознадзор с 30 декабря ограничивает поставки продукции с ряда предприятий Казахстана, Армении, Италии, Бельгии и Нидерландов из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований, сообщает ведомство.
"Подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России в продукции животного происхождения, поступившей в Россию с предприятий Казахстана, Армении, Италии, Бельгии и Нидерландов. В связи с повторным выявлением нарушений Россельхознадзор вводит с 30 декабря 2018 года временные ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции (с ряда предприятий — ред.)", — говорится в сообщении.
Эти компании — казахстанские АО "Сут" (дрожжи в кефире), ТОО "Арай-East Food" (несоответствие состава колбасы); бельгийская BE 6236 "Versele-Laga" (незарегистрированные ГМО-компоненты в корме для лошадей); нидерландская Sloten B. V (незарегистрированные ГМО-компоненты в кормовой добавке); армянское ООО "Фишарт" (дрожжи в икре осетровых); а также Farmer S. p. A. (незарегистрированные ГМО-компоненты в корме для свиней).
Помимо этого, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции казахстанских TOO "Magic Fish" и ПК "Алматинский рыбзавод", а также армянских ООО "Рич Фуд" и ООО "Трейдинг Хаус Хавиарофф".
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Компании , Россельхознадзор , ЕАЭС
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