ФСБ нагрянула с обысками в «Красное & Белое»

Весь день 26 декабря силовики изымали документацию в головном офисе «Красного & Белого» в Челябинске, а также на складских помещениях, в том числе в подмосковном Подольске. «Работа парализована полностью», — заявил РБК представитель компании.

Владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников рассказал журналистам, что его поставили в известность относительно обысков, однако он не знает, с чем они связаны.

По данным РБК, правоохранительные органы подозревают «Красное & Белое» в обороте контрафакта и неуплате налогов. Налоговые претензии к компании появились в 2018 году. Одна из дочерних компаний «Красного & белого» ООО «Абсолют» оказалась втянута в судебную тяжбу с ФНС по поводу доначисления налогов на сумму почти в два миллиарда рублей.