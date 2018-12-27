Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.72
$
68.84
78.70
78.44
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.70
78.50
Индексы и котировки Brent
55.29
+0.71 Золото
1268.44
–0.09 РТС
1053.17
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
27.12
1.1378
+0.0007
12.12
1.1371
23.12
12.12
30.11

ФСБ нагрянула с обысками в «Красное & Белое» 

Ридус + ещё 67 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа пришли с обысками в компанию «Красное & Белое», управляющую сетью одноименных алкогольных магазинов.
Весь день 26 декабря силовики изымали документацию в головном офисе «Красного & Белого» в Челябинске, а также на складских помещениях, в том числе в подмосковном Подольске. «Работа парализована полностью», — заявил РБК представитель компании.
Владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников рассказал журналистам, что его поставили в известность относительно обысков, однако он не знает, с чем они связаны.
По данным РБК, правоохранительные органы подозревают «Красное & Белое» в обороте контрафакта и неуплате налогов. Налоговые претензии к компании появились в 2018 году. Одна из дочерних компаний «Красного & белого» ООО «Абсолют» оказалась втянута в судебную тяжбу с ФНС по поводу доначисления налогов на сумму почти в два миллиарда рублей.
Компания «Красное & белое» располагает семью тысячами магазинов более чем в 50 регионах России, а Сергей Студенников занимает 115-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes с состоянием в 950 миллионов долларов.
Ридус: последние новости
Путин ограничил сроки проверки малого бизнеса Минтруд предупредил о массовых увольнениях в 2019 году Китай указал Москве на ее место
Комментарии109
Компании , Видео , ФСБ , Федеральная налоговая служба , МВД , Forbes , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис в США поможет рублю отсрочкой санкций
Без бумажки не летит: МС-21 не пускают в Европу
Названы рекорды российской экономики в 2018 году2
Тарифы на воду и тепло резко вырастут47
Microsoft переложит расходы по НДС на россиян3
Видео
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет
00:53
Путин встретился с миллиардерами в Кремле
Экономика
01:45
Китай отказал России в дедолларизации
Экономика Статьи
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
00:40
Доллар по 80: к чему готовиться России
Экономика Статьи
01:48
Путин повысил МРОТ
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение