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«Газпром» в 2018 году побьет рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
"Газпром" в 2018 году поставит в дальнее зарубежье более 201 миллиарда кубометров газа — это исторический рекорд, заявил глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.
"Спрос на российский газ, как мы с вами видим, резко растет. В этом году мы третий год подряд установим исторический рекорд поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье. Объем превысит 201 миллиард кубометров. Мы вплотную приближаемся к максимальным годовым контрактным количествам, которые у нас есть по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье. И без сомнения, это означает, что наше сотрудничество с иностранными партнерами будет выстраиваться уже с учетом этих новых реалий", — сообщил Миллер.
"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров.
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Компании , Алексей Миллер , Газпром
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