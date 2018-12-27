Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.01
$
69.39
78.70
79.00
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
53.35
+0.72 Золото
1272.72
+0.06 РТС
1061.84
+0.36
Динамика валют
EUR / USD
27.12
1.1396
+0.0025
12.12
1.1371
23.12
12.12
30.11

В ходе обысков в «Красное&Белое» не нашли контрафакта 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Обыски в офисах и на складах сети алкомаркетов «Красное & Белое» завершены. Подозрения правоохранителей о том, что компания продавала и хранила у себя контрафактную продукцию не подтвердились, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию предоставленную сотрудниками организации.
«Произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был", — подчеркнули в компании.
Ранее стало известно что работа сети магазинов «Красное & Белое» была полностью парализована больше из-за следственных действий, проходящих офисах и на складах компании в Москве, Подольске и Челябинске.
По словам аналитиков, это может стоить её владельцам миллиардов рублей упущенной выгоды, сообщает РБК. Основанием для тщательных проверок правоохранители назвали подозрения в неуплате налогов и продаже контрафактной продукции.
Компании , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крупнейшие форекс-дилеры лишились лицензий
Силуанов рассказал о планах по дедолларизации1
Минтруд ответил на слухи о «массовых увольнениях»5
Силуанов спрогнозировал поведение рубля в 2019 году
Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России1
Видео
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
20:34
Обвал в США: будет ли повторение 2008-го
Рынки Статьи
01:27
Россиян предупредили о неприятностях из-за НДС
Личный счет Экономика
00:53
Путин встретился с миллиардерами в Кремле
Экономика
01:45
Китай отказал России в дедолларизации
Экономика Статьи
00:35
Силуанов рассказал о пенсионном капитале
Личный счет
00:40
Доллар по 80: к чему готовиться России
Экономика Статьи
01:48
Путин повысил МРОТ
Личный счет
00:42
Украина покаялась перед «Газпромом»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение