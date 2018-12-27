В ходе обысков в «Красное&Белое» не нашли контрафакта

Обыски в офисах и на складах сети алкомаркетов «Красное & Белое» завершены. Подозрения правоохранителей о том, что компания продавала и хранила у себя контрафактную продукцию не подтвердились, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию предоставленную сотрудниками организации.

«Произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был", — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно что работа сети магазинов «Красное & Белое» была полностью парализована больше из-за следственных действий, проходящих офисах и на складах компании в Москве, Подольске и Челябинске.

По словам аналитиков, это может стоить её владельцам миллиардов рублей упущенной выгоды, сообщает РБК. Основанием для тщательных проверок правоохранители назвали подозрения в неуплате налогов и продаже контрафактной продукции.