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«Красное & Белое» объявила скидку после обысков 

Ведомости 1 час назад
Фото: ТАСС
Сеть алкогольных магазинов «Красное & Белое» на следующий день после появления информации об обысках объявила акцию на весь ассортимент: по специальному промокоду все желающие могут получить скидку в 10% при заказе через приложение. «Если не выкарабкаемся, то хотя бы вас порадуем перед Новым годом», — говорится в сообщении компании.
После сообщений о следственных мероприятиях «Красное & Белое» также запустила в соцсетях хэштег #КБЖИВИ, по которому можно найти фотографии обысков, отредактированные компанией.
Сеть сообщала также о том, что несмотря на произошедшее, магазины продолжают работать.
В среду, 26 декабря, стало известно, что на всех складах «Красное & Белое», а также в головном офисе в Челябинске проходят обыски. Их проводили ФСБ, ОМОН, ФНС и Росалкогольрегулирование, отмечал представитель компании. По его словам, основания для обысков, которые озвучили силовики, — подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.
На следующий день «Красное & Белое» сообщила, что хранение и продажа контрафактного алкоголя не подтвердилась. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию, в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар.
«Красное и белое» — российская сеть магазинов по продаже алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым. Он занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $950 млн Этой осенью Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров, не называя размер его состояния.
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Комментарии1
Компании , Личный счет , ФСБ , Федеральная налоговая служба , Forbes , Bloomberg
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