«Красное & Белое» объявила скидку после обысков

Сеть алкогольных магазинов «Красное & Белое» на следующий день после появления информации об обысках объявила акцию на весь ассортимент: по специальному промокоду все желающие могут получить скидку в 10% при заказе через приложение. «Если не выкарабкаемся, то хотя бы вас порадуем перед Новым годом», — говорится в сообщении компании.

После сообщений о следственных мероприятиях «Красное & Белое» также запустила в соцсетях хэштег #КБЖИВИ, по которому можно найти фотографии обысков, отредактированные компанией.

Сеть сообщала также о том, что несмотря на произошедшее, магазины продолжают работать.

В среду, 26 декабря, стало известно, что на всех складах «Красное & Белое», а также в головном офисе в Челябинске проходят обыски. Их проводили ФСБ , ОМОН, ФНС и Росалкогольрегулирование, отмечал представитель компании. По его словам, основания для обысков, которые озвучили силовики, — подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.

На следующий день «Красное & Белое» сообщила, что хранение и продажа контрафактного алкоголя не подтвердилась. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию, в офисе и на всех складах изъяли документацию на товар.