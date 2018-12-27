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Греф прокомментировал сообщения о сокращении сети отделений Сбербанка 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк не планирует большого сокращения своей сети отделений, они сохранятся в качестве консультационных центров, сообщил глава Сбербанка Герман Греф
"Какое-то, сокращение, наверное, произойдет, потому что глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы получить услугу. Скорее всего, что наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию, научиться пользоваться какими-то дистанционными сервисами", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия-24".
При этом масштаб сокращения сотрудников будет зависеть от того, насколько сеть отделений адаптируется к продажам новых продуктов экоcистемы Сбербанка, куда входят различные финансовые и нефинансовые сервисы, например медицинские.
"В целом мы представляли, что когда-нибудь это произойдет. Мы потихоньку сокращаем сеть наших отделений — те, которые мало посещаемые, и которые можно закрыть без ущерба для клиентского сервиса. Это касается городов. Сельскую сеть мы не трогаем. Более того, мы в течение двух лет очень существенно нарастим наше присутствие в селах, и будем это делать в первую очередь через партнерские каналы", — подчеркнул Греф.
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Сбербанк России
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