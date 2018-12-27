Греф прокомментировал сообщения о сокращении сети отделений Сбербанка

Сбербанк не планирует большого сокращения своей сети отделений, они сохранятся в качестве консультационных центров, сообщил глава Сбербанка Герман Греф

"Какое-то, сокращение, наверное, произойдет, потому что глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы получить услугу. Скорее всего, что наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию, научиться пользоваться какими-то дистанционными сервисами", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом масштаб сокращения сотрудников будет зависеть от того, насколько сеть отделений адаптируется к продажам новых продуктов экоcистемы Сбербанка, куда входят различные финансовые и нефинансовые сервисы, например медицинские.