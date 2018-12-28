«Нафтогаз» признал, что дезинформировал украинцев

Госкомпания опровергла собственное сообщение о том, что нормы потребления газа для домохозяйств без счётчиков будут снижены.

25 декабря «Нафтогаз» сообщил о том, что Верховный суд сократил нормы потребления газа для домохозяйств, где не установлено оборудование, до 3,3 кубических метров, и это решение обжалованию не подлежит.

Информация распространилась в СМИ, но 26 декабря оказалось, что компания дезинформировала украинцев.

Согласно сообщению, опубликованному «Нафтогазом» в Facebook, сейчас ежемесячные нормы потребления газа для домохзяйств без счётчиков составляют (в кубометрах на человека):

— 9,8 — при наличии плиты и централизованного горячего водоснабжения;

— 18,3 — при наличии плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения;

— 23,6 — при наличии газового водонагревателя и плиты.

Позже «Нафтогаз» принёс извинения за дезинформацию.