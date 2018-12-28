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«Нафтогаз» признал, что дезинформировал украинцев 

Украина.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госкомпания опровергла собственное сообщение о том, что нормы потребления газа для домохозяйств без счётчиков будут снижены.
25 декабря «Нафтогаз» сообщил о том, что Верховный суд сократил нормы потребления газа для домохозяйств, где не установлено оборудование, до 3,3 кубических метров, и это решение обжалованию не подлежит.
Информация распространилась в СМИ, но 26 декабря оказалось, что компания дезинформировала украинцев.
Согласно сообщению, опубликованному «Нафтогазом» в Facebook, сейчас ежемесячные нормы потребления газа для домохзяйств без счётчиков составляют (в кубометрах на человека):
— 9,8 — при наличии плиты и централизованного горячего водоснабжения;
— 18,3 — при наличии плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения;
— 23,6 — при наличии газового водонагревателя и плиты.
Позже «Нафтогаз» принёс извинения за дезинформацию.
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