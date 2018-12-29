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Forbes назвал сделку 2018 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сделкой года по версии российской редакции журнала Forbes является слияние немецких компаний Wintershall и DEA, входящей в LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров.
«Михаил Фридман с партнерами стали владельцами 33% объединенной компании стоимостью, по оценкам, 20 млрд евро», — говорится в статье Forbes.
Как отметил исполнительный директор LetterOne лорд Джон Браун, бывший глава BP, компания выйдет в высшую лигу нефтедобычи, встав в один ряд с BP, Royal Dutch Shell и Total.
«Фридман говорил, что он с партнерами создает в Германии национального чемпиона нефтегазовой отрасли», — пишет Forbes.
27 сентября немецкая BASF и LetterOne Фридмана подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию — Wintershall DEA. BASF первоначально получит долю в 67%, а LetterOne — 33% в новой компании Wintershall DEA, но сможет позднее увеличить ее до 72,7%. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2019 года.
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Компании , Джон Браун , Михаил Фридман , Shell , Total , Forbes
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