Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.32
$
69.70
79.30
79.84
Прогноз
09.01 – 16.01
$
69.10
77.94
Индексы и котировки Brent
52.20
+0.02 Золото
1280.76
+0.07 РТС
1068.72
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
28.12
1.1442
+0.0141
14.12
1.1301
24.12
13.12

Ставку рублевых вкладов повысил Сбербанк 

News.ru 3 часа назад
Сбербанк повысил ставку вклада сроком 5 месяцев на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых. Минимальная сумма вложений — 50 000 руб.
Учитывая, что при вложении на один год ставка останется на прежнем уровне — 7%, то максимальная ставка вкладов Сбербанка увеличилась на 0,4 п. п.
Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России
Ранее News.ru писал о том, что максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях продолжает расти четвёртый месяц подряд. По итогам второй декады декабря она достигла максимального значения за текущий год, составив 7,4%. В первой декаде месяца показатель находился на уровне 7,38%. Таким образом, по сравнению с предыдущими 10 днями ставка выросла на 0,02 процентного пункта.
News.ru: последние новости
Украина теряет российский газ Работа сети «Красное и Белое» парализована из-за обысков «Нафтогаз» допускает новые иски против «Газпрома»
Компании , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк повысил ставки по двум вкладам
Правительство продлило проект по tax free
В России появится дешевая ипотека42
Евро преодолел психологическую отметку30
«Северный поток — 2» уже не остановить20
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
00:25
Курс евро взлетел более чем на рубль
Рынки
04:30
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков
Экономика Криминал
01:27
Нефть неожиданно подорожала
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение