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Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 5 часов назад
Туроператор «Атурис-тур» объявил, что прекращает деятельность в связи с невозможностью исполнять свои обязательства по договорам, сообщает Ростуризм.
Уведомление от ООО «Атурис-тур» о прекращении туроператорской деятельности получено Ростуризмом 29 декабря 2018 года, передает ТАСС.
Гражданская ответственность турфирмы застрахована на сумму 10 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности «Атурис-тур» составляет около 115 тыс. рублей.
Напомним, во вторник в Ассоциации туроператоров России спрогнозировали серьезное сокращение числа туроператоров в 2019 году.
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