А «Газпром» вам не отдать? Что на Украине хотят от России

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания получила от «Газпрома» $2,1 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Но это совсем не так, никаких денег российская компания не платила. Коболев пообещал продолжить взыскание долга в $2,56 млрд, в том числе — арестовывать активы российского холдинга. Правда, на другой чаше весов — строительство газопроводов в обход Украины, которое идет полным ходом.

Победа над «Газпромом» в Стокгольме стала крупнейшим достижением года, беспрецедентным событием в масштабах всей Европы, уверен глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Об этом он пишет в своей статье для «Экономической правды».

«Нам удалось доказать несправедливость применения принципа «бери или плати» в том виде, как того хотел «Газпром» (а их требования составляли 56 млрд долларов) и снизить цену на российский газ до европейского уровня. Более того, Украина выиграла 4,6 млрд долларов и уже получила 2,1 млрд долларов за этим решением», — написал он.

Конечно, никаких денег «Газпром» не платил. Речь идет о том, что тот же Стокгольмский арбитраж присудил в пользу российской компании чуть более $2 млрд На эту сумму были уменьшены выплаты в пользу «Нафтогаза», составившие в итоге $2,56 млрд

Напомним, что «Газпром» считает данное решение несправедливым, платить $2,56 млрд не стал и подал апелляцию в суд округа Свеа. Он пытается доказать, что итоговое постановление арбитража писали не судьи, что является процессуальным нарушением и что может стать основанием для отмены вердикта. Кроме того, компания подала иски о разрыве действующих до декабря 2019 года контрактов на поставку и транзит газа.

Коболев считает, что «Газпром» отказывается платить «по политическим причинам». Поэтому «мы последовательно арестовываем его активы в Европе, в частности акции компаний, владеющих „Северным потоком“, „Северным потоком — 2“ и „Голубым потоком“.

»Заплатить все равно придется, мы не отступим», — уверен глава «Нафтогаза».

Иски об аресте активов, действительно, были поданы в суды Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и США. Сейчас идут судебные разбирательства.

Коболев также напомнил, что в 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, в рамках которого требует от «Газпрома» пересмотра тарифа на транзит в 2018-2019 годах и компенсации недоплат еще на более $11,6 млрд Также подан иск против РФ «за захват активов „Нафтогаза“ в Крыму на сумму более 5 млрд долларов».

«Что на другой чаше весов?», — задается вопросом глава «Нафтогаза». Его «не радует получение „Газпромом“ большинства разрешений для реализации Nord Stream 2 — чисто политического проекта, который угрожает безопасности Европы и Украины».

Правда, пока нет разрешения от Дании, а кроме этого, в декабре палата представителей конгресса США и Европарламент приняли резолюции против строительства газопровода. Коболев «надеется, что „это повлияет на ситуацию“. Его также радует, что „канцлер Германии Ангела Меркель сменила риторику по этому вопросу“.

Стоит помнить, что упомянутые резолюции носят исключительно рекомендательный характер, и на данный момент уже уложено свыше 380 из 1200 км „Северного потока 2“, который пройдет по дну Балтики от России до Германии. Смягчение риторики Меркель — это ее позиция, что часть транзита через Украину должна сохраниться и после запуска второго потока.

Собственно говоря, такой же позиции придерживается и Россия. Эксперты отмечают, что весь объем прокачки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“ не заберут.

Но камнем преткновения остается договор о транзите. Его срок истекает в конце 2019 года и Россия ждет от Украины конкретных предложений и мирного соглашения по судебным искам.

»Сохраняется неопределенность относительно подписания контракта на транзит газа через Украину после 2019 года. Россия заняла выжидательную позицию в надежде на обходные газопроводы, выборы в Украине и возможность вернуться к старому формату отношений «метрополия-колония», — пишет об этом Коболев.

Еврокомиссия пригласила представителей России и Украины на трехсторонние переговоры в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с газом. Об этом в своем твиттере сообщал ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Шефчович написал, что он пригласил Украину и Россию в Брюссель для нового раунда трехсторонних переговоров по газу, первый прошел в июле. Он подчеркнул, что они пройдут на «политическом уровне». Также вице-президент ЕК добавил, что переговоры планируется провести в январе будущего года.

Еврочиновник подчеркнул, что на встрече примут участие коммерческие компании, то есть «Газпром» и «Нафтогаз».

«Мы были готовы встречаться и в декабре. В принципе не имеет значения, в декабре или в январе — вопрос в другом», — рассказал в интервью «Коммерсанту» Александр Новак.

По его словам, сейчас «Газпром» и «Нафтогаз» находятся в судебных спорах, и эти разбирательства в принципе негативно влияют на возможность вести диалог, потому что идут постоянные взыскания по ранее принятым решениям арбитража денежных средств, имущества и так далее.

При этом, по его словам, Россия готова обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу.

Новак подчеркивает, что «Газпром» готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны.