Российские АЭС установили рекорд генерации

Филиалы концерна «Росэнергоатом» — российские атомные электростанции — по итогам 2018 года установили новый рекорд по выработке энергии. По данным пресс-службы концерна, было выработано 204,275 миллиарда киловатт-часов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В 2017 году показатели были несколько ниже — 202,868 миллиарда киловатт-часов по совокупности выработанной энергии всеми АЭС России.

Наибольшие показатели генерации были отмечены у Калининской АЭС (около 35 миллиардов киловатт-часов), Балаковской и Ленинградской АЭС (более 31 и 28 миллиардов часов соответственно). В России функционирует 10 атомных электростанции, суммарная мощность 35 энергоблоков которых составляет 29 гигаватт.

От всего объема выработки электроэнергии в России доля атомной генерации составляет приблизительно 19%. Следовательно, ток в каждую пятую лампочку в стране выработан на АЭС.