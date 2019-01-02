Нацбанк Украины обвинил «дочку» Сбербанка в отмывании доходов и оштрафовал на $3 млн

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал в декабре 2018 года "дочку" Сбербанка на 94,73 млн гривен (около $3,3 млн) за нарушения законодательства по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора.

"НБУ применил к акционерному обществу Сбербанк меры воздействия в виде штрафа в размере 94,73 млн гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен ($107 млн)", — говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке утверждают, что "дочка" Сбербанка, в том числе на основании фиктивных документов, "продолжала совершать масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц, которые содержат признаки тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства".