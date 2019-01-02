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Нацбанк Украины обвинил «дочку» Сбербанка в отмывании доходов и оштрафовал на $3 млн 

ТАСС + ещё 3 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал в декабре 2018 года "дочку" Сбербанка на 94,73 млн гривен (около $3,3 млн) за нарушения законодательства по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора.
"НБУ применил к акционерному обществу Сбербанк меры воздействия в виде штрафа в размере 94,73 млн гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен ($107 млн)", — говорится в сообщении НБУ.
В Нацбанке утверждают, что "дочка" Сбербанка, в том числе на основании фиктивных документов, "продолжала совершать масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц, которые содержат признаки тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства".
По итогам проверки под штрафные санкции также попали "Райффайзен банк Аваль", "Первый украинский международный банк", банк "Глобус" и "Банк Фамильный".
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Комментарии18
Компании , В мире , СНГ , Экономика , Сбербанк России , АКБ "Глобус"
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