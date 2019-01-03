Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.10
$
69.80
79.30
80.19
Прогноз
09.01 – 16.01
$
68.00
77.50
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.29 Золото
1289.17
+0.06 РТС
1068.72
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
03.01
1.1356
–0.0007
18.12
1.1364
30.12
18.12
06.12

Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone 

РИА Новости + ещё 3 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем.
В письме Кука инвесторам говорится, что Apple теперь ожидает доход в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.
В интервью телеканалу CNBC Кук заявил, что замедление темпов продаж особенно очевидно в Китае. "Напряженность в торговле между Китаем и США оказывает дополнительное давление на их экономику", — заявил глава Apple.
Ранее Кук уже заявлял, что "наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков".
Ранее США анонсировали увеличение пошлин с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, но в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и КНР договорились о «перемирии» в торговой войне и переговорах по проблемным вопросам в торговле.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким" Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии2
Компании , Тим Кук , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на нефть снижаются
Чем обернется налог для самозанятых47
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян182
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году11
Как Трамп ведет мир к глобальному кризису566
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение
Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
04:37
Бензин, продукты, налоги и дача: что изменится в 2019 году
Личный счет Недвижимость
01:39
Нефть утопит рубль
Рынки Экономика
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение