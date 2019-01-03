Coca-Cola купила крупнейшую британскую сеть кофеен Costa

Whitbread PLC закрыла сделку по продаже The Coca-Cola Company сети кофейных предприятий Costa. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов, сообщила Whitbread ($4,9 млрд, указано в сообщении Coca-Cola). Сделка была закрыта после получения разрешений от регуляторов в ЕС и Китая, сообщил покупатель.

Благодаря сделке Сoca-Cola получит почти 4 тыс. кофеен Costa и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

Сеть Costa Coffee появилась в Великобритании в 1971 году и на данный момент является крупнейшей в стране. В 1995 году Whitbread приобрела ее за 19 млн фунтов, тогда сеть насчитывала всего 39 кофеен в Великобритании. В апреле 2018 года Whitbread выделила Costa Coffee в самостоятельную компанию под давлением со стороны миноритарных акционеров-активистов.

В 2018 финансовом году, завершившемся 1 марта, Costa зафиксировала выручку на уровне 1,3 млрд фунтов, EBITDA — 238 млн фунтов.

В России сеть кофеен Costa Coffee с 2008 года развивает « Росинтер Ресторантс » (ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг») в рамках договора коммерческой концессии.

На первоначальном этапе было открыто пять кофеен, ребрендированных из собственного бренда «Росинтера» «Мока-Лока». К осени прошлого года, на момент объявления о глобальной сделке, в портфеле «Росинтер Ресторантс» было 36 кофеен.

В соответствии с российским законодательством, при смене правообладателя, условия договора коммерческой концессии не изменяются. Поэтому «Росинтер Ресторантс» планирует продолжить развитие сети кофеен Costa Coffee в России в соответствии с заключенными договорами и планами, говорили в «Росинтере».