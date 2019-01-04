Finnair названа самой безопасной авиакомпанией в мире

Государственная авиакомпания Финляндии Finnair названа самой безопасной авиакомпанией в мире по версии немецкого исследовательского центра JACDEC, который занимается изучением безопасности полетов на воздушном транспорте, говорится в сообщении перевозчика.

"Рейтинг показывает, что Finnair имеет наименьшее количество несчастных случаев, происшествий, связанных с безопасностью полетов, и травм из 100 крупнейших авиакомпаний мира", — сообщает перевозчик.

В новом рейтинге Finnair присвоен индекс риска в 93,91%, что является наивысшей оценкой, позволившей опередить Norwegian Air и Singapore Airlines, сообщает со ссылкой на данные рейтинга финский телеканал MTV3.

"У Finnair с 1960-х годов не было крупных аварий, или инцидентов, в том числе во время обучения персонала или технического обслуживания", — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, наименее удачные показатели у авиакомпании Garuda Indonesia, с индексом риска 52,11%.

Рейтинг JACDEC публикуется с 1973 года. Он основан на анализе информации об авиационных происшествиях и инцидентах с воздушными судами 100 крупнейших авиакомпаний мира.