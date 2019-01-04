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Finnair названа самой безопасной авиакомпанией в мире 

РИА Новости + ещё 4 6 часов назад
Фото: © Flickr / lautsu
Государственная авиакомпания Финляндии Finnair названа самой безопасной авиакомпанией в мире по версии немецкого исследовательского центра JACDEC, который занимается изучением безопасности полетов на воздушном транспорте, говорится в сообщении перевозчика.
"Рейтинг показывает, что Finnair имеет наименьшее количество несчастных случаев, происшествий, связанных с безопасностью полетов, и травм из 100 крупнейших авиакомпаний мира", — сообщает перевозчик.
В новом рейтинге Finnair присвоен индекс риска в 93,91%, что является наивысшей оценкой, позволившей опередить Norwegian Air и Singapore Airlines, сообщает со ссылкой на данные рейтинга финский телеканал MTV3.
"У Finnair с 1960-х годов не было крупных аварий, или инцидентов, в том числе во время обучения персонала или технического обслуживания", — говорится в сообщении телеканала.
По данным СМИ, наименее удачные показатели у авиакомпании Garuda Indonesia, с индексом риска 52,11%.
Рейтинг JACDEC публикуется с 1973 года. Он основан на анализе информации об авиационных происшествиях и инцидентах с воздушными судами 100 крупнейших авиакомпаний мира.
Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. В 2017 году перевезла 12 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть Finnair объединяет 19 городов в Азии и восемь городов Северной Америки с более чем 100 пунктами назначения в Европе. Акции Finnair Plc торгуются на бирже Nasdaq Helsinki. Finnair выполняет регулярные рейсы в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Казань.
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Комментарии1
Компании , В мире , Аэропорт Шереметьево
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