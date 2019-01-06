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Трамп заявил, что предлагал главе Apple перенести производство из Китая в США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп предлагал главе американской технологической корпорации Apple Тиму Куку перенести производство своей продукции из Китая в Соединенные Штаты. Американский лидер сообщил об этом в пятницу, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома.
"Apple — чудесная компания. Но не забывайте: Apple производит свои товары в Китае. Я предлагал Тиму Куку, моему хорошему другу: "Производите свои товары в Соединенных Штатах, постройте прекрасные производственные площадки", — сказал президент, не уточнив, какой ответ поступил от главы компании на такое предложение.
"Китай получает самую большую выгоду от компании Apple, причем больше, чем мы", — добавил Трамп.
Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет свыше $1 трлн. Значительная часть продукции компании, в том числе компонентов и комплектующих, производится в Китае.
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Комментарии1
Компании , Тим Кук , Дональд Трамп , Apple
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