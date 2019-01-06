Трамп заявил, что предлагал главе Apple перенести производство из Китая в США

"Apple — чудесная компания. Но не забывайте: Apple производит свои товары в Китае. Я предлагал Тиму Куку, моему хорошему другу: "Производите свои товары в Соединенных Штатах, постройте прекрасные производственные площадки", — сказал президент, не уточнив, какой ответ поступил от главы компании на такое предложение.

"Китай получает самую большую выгоду от компании Apple, причем больше, чем мы", — добавил Трамп.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет свыше $1 трлн. Значительная часть продукции компании, в том числе компонентов и комплектующих, производится в Китае.