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США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минфин США отказал в выдаче экспортного сертификата на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран. Об этом сообщает израильский портал iHLS.
Отмечается, что российский пассажирский самолет содержит более 10 процентов деталей американского производства. Превышение данного порога ведет к необходимости одобрения сделки Казначейством США.
"Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при минфине США, о поставке самолетов пока не может быть и речи", — отметил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.
При этом Самани предположил, что замена американских запчастей, вероятно, займет много времени.
В конце апреля ГСС в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.
SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.
Производство SSJ-100 началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатант в России — "Аэрофлот".
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Комментарии1
Компании , Азия , Ближний Восток , В мире , Экономика , Казначейство США , Аэрофлот
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