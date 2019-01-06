США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишут СМИ

Минфин США отказал в выдаче экспортного сертификата на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран. Об этом сообщает израильский портал iHLS.

Отмечается, что российский пассажирский самолет содержит более 10 процентов деталей американского производства. Превышение данного порога ведет к необходимости одобрения сделки Казначейством США.

"Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при минфине США, о поставке самолетов пока не может быть и речи", — отметил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.

При этом Самани предположил, что замена американских запчастей, вероятно, займет много времени.

В конце апреля ГСС в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.

SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.