Илон Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Китае

Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск в понедельник объявил о начале строительства завода компании в Шанхае.

"С нетерпением жду начала строительства завода Tesla в Шанхае сегодня", — написал Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

Завершение начальной стадии строительства ожидается текущим летом, старт производства электромобилей Model 3 — в конце года, при этом на полную мощность предприятие может выйти уже в следующем году, отметил Маск.

Tesla планирует построить свой первый зарубежный завод в Шанхае с годовым объемом производства в 500 тысяч автомобилей, строительство завода, по предварительным данным, обойдется в пять миллиардов долларов. Tesla ожидает, что предприятие недалеко от Шанхая начнет выпускать электрокары Model 3 к 2020 году.

Tesla в последнее время испытывает сложности на китайском рынке в связи с торговой войной КНР и США и введением китайской стороной новых таможенных пошлин на ввозимые из США автомобили. Продажи некогда крайне популярной здесь марки автомобиля за третий квартал этого года продемонстрировали значительное падение.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

Tesla по итогам четвертого квартала 2018 года произвела 86,555 тысячи и поставила 90,7 тысячи автомобилей, что на 8% выше показателей предыдущего квартала. А за весь 2018 год компания поставила покупателям 245,24 тысячи автомобилей — почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взятые.