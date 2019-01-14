Сенатор США призвал не прекращать давление на Дерипаску

«Русал» и «Евросибэнерго». Американский сенатор-демократ Марк Уорнер высказался о возможном снятии санкций США с российских компаний En+

Уорнер отметил, что сам он «был в бизнесе дольше, чем в политике». Американский сенатор заявил, что Олег Дерипаска все еще может контролировать компании.

«Если бы там все еще была моя управленческая группа и я все еще был крупнейшим акционером с 40-45%, я бы до сих пор контролировал эту компанию», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Поэтому Сенат США выступит против отмены санкций, считает Уорнер.

Кроме того, он подчеркнул, что для отмены санкций сейчас «неудачный момент», так как появились новые сообщения о связях президента США Дональда Трампа с Россией, а потому США не следует «давать сигналы» о прекращении «давления на олигархов, таких как Дерипаска».

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с некоторых российских компаний, включая «Русал», En+ и «Евросибэнерго».