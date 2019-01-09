Сбор биометрии банками отстаёт от предписаний ЦБ

Все российские банки должны были обеспечить до конца 2018 года сбор биометрических данных не менее чем в 20% своих отделений. Таковы были предписания регулятора.

Росбанк, Сбербанк и Совкомбанк. Однако, по данным ЦБ, даже среди банков первой двадцатки это удалось сделать не всем. Согласно данным на сайте Банка России, из двух десятков крупнейших кредитных организаций по размеру активов к 31 декабря 2018 года полностью выполнили требования регулятора лишь Газпромбанк

В то же время, многие банки приступили к сбору биометрии лишь в последние дни 2018 года, поэтому информацию по ним просто не успели актуализировать. Так Альфа-Банк сообщил 28 декабря о запуске сбора биометрии в 99 отделениях. В Райффайзенбанке заявляют о сборе информации в 49 отделениях, хотя на сайте ЦБ указано лишь одно. Банк «Уралсиб» приступит к сбору биометрии 9 января в 58 отделениях.

Несмотря на то, что у ЦБ есть формальные основания выписывать предписания, рынок не ожидает массовых санкций в отношении кредитных организаций.