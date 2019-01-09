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Сбор биометрии банками отстаёт от предписаний ЦБ 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Все российские банки должны были обеспечить до конца 2018 года сбор биометрических данных не менее чем в 20% своих отделений. Таковы были предписания регулятора.
Однако, по данным ЦБ, даже среди банков первой двадцатки это удалось сделать не всем. Согласно данным на сайте Банка России, из двух десятков крупнейших кредитных организаций по размеру активов к 31 декабря 2018 года полностью выполнили требования регулятора лишь Газпромбанк, Росбанк, Сбербанк и Совкомбанк.
В то же время, многие банки приступили к сбору биометрии лишь в последние дни 2018 года, поэтому информацию по ним просто не успели актуализировать. Так Альфа-Банк сообщил 28 декабря о запуске сбора биометрии в 99 отделениях. В Райффайзенбанке заявляют о сборе информации в 49 отделениях, хотя на сайте ЦБ указано лишь одно. Банк «Уралсиб» приступит к сбору биометрии 9 января в 58 отделениях.
В то же время остальные банки из топ-20 выйдут на необходимые показатели существенно позже. ВТБ собирает соответствующую информацию пока лишь в двух отделениях, Промсвязьбанк намеревается начать сбор биометрических данных в 70 отделениях до конца января. Московский Кредитный Банк, «ФК Открытие» и ЮниКредит Банк также приступят к сбору биометрии «в ближайшее время».
Несмотря на то, что у ЦБ есть формальные основания выписывать предписания, рынок не ожидает массовых санкций в отношении кредитных организаций.
Ранее глава Ц Б Эльвира Набиуллина заявляла, что банки, которые не работают с населением, могут получить освобождение от обязанности собирать биометрию с россиян, писал News.ru.
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Комментарии1
Компании , Эльвира Набиуллина , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Росбанк , Совкомбанк , Сбербанк России , Уралсиб , Промсвязьбанк , ЮниКредит Банк , Альфа-банк
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