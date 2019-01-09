Судьба «Русала» снова под вопросом

Новые руководители семи ключевых комитетов Палаты представителей США потребовали, чтобы министр финансов отложил снятие санкций.

Демократы в Конгрессе США призвали пересмотреть условия снятия санкций с российских компаний. Новые главы семи ключевых комитетов Палаты представителей США, в том числе по разведке и по международным делам, направили письмо об этом министру финансов Стивену Мнучину.

Среди требований перечислены следующие: отказаться от снятия санкций с трех компаний Олега Дерипаски 17 января; провести встречи с представителями конгресса; обосновать решение об отмене санкционных мер.

«Мы требуем, чтобы вы встретились с заинтересованными членами палаты представителей на условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты этого соглашения, отмену санкций и влияние, которое эти решения окажут на усилия США по воспрепятствованию зловредной активности России, направленной против нашей страны», — говорится в письме семи комитетов Палаты представителей США.

En+ и По мнению демократов, условия соглашения о сокращении доли Дерипаски в капитале Rusal Евросибэнерго позволят миллиардеру сохранить контроль над компаниями. Среди прочего конгрессмены ссылаются на опубликованную ранее в прессе неподтвержденную информацию о том, что крупный пакет акций En+ будет передан на временное хранение в банк ВТБ . В первую очередь конгрессмены-демократы требуют, чтобы американский Минфин отказаться от снятия санкций 17 января. По мнению авторов письма, хотя уведомление о снятии санкций было направлено Конгрессу США за 30 дней до события — в соответствии с санкционным законодательством, это было сделано перед длительным перерывом в работе конгресса и во время так называемого шатдауна федеральных ведомств, что усложнило рассмотрение вопроса. The Financial Times уже публикует первую реакцию американского Минфина. Представитель министерства сообщил изданию, что там попытаются провести брифинги для конгрессменов, «как только это будет возможным».

Однако в министерстве не стали комментировать требование об отказе от дедлайна 17 января. Там также выступили в защиту снятия ограничительных мер: «Главная цель санкций — изменить поведение. Соглашение выполняет эту задачу, поскольку Дерипаска лишается контроля над En+, Русалом и Евросибэнегро, а также сокращает долю в компаниях значительно ниже планки в 50%».

Реакция рынков на событие утром 9 января была ограниченной: акции «Русала» в моменте теряли около 3,5%. Для сравнения: за последний месяц их стоимость неоднократно взлетала и падала на различных новостях на 10% и более.

Реакцию рынка анализирует аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматулин:

Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер»

«Вероятность снятия санкций до этого письма была выше, чем сейчас. Игроки рынка закладывают соответствующий дисконт, стоимость актива в соответствии с изменившимися вероятностями. То есть они ожидают, что письмо повлияет на вероятность снятия санкций, но влияние будет носить умеренный характер. Если бы за день котировки акций «Русала» или En+ упали бы на Московской бирже в пределах 10%, то есть на 5-10%, наверное, это можно было бы считать однозначным влияниемкаких-то новостей по данным компаниям. Движение на 3% бумаги могут показать и на спокойном внешнем фоне, то есть, допустим, в рамках отчетности или просто, может, какой-то крупный игрок купить или продать бумаги. Я бы не обращал внимание, это не что-то экстраординарное. Очевидно, что влияние есть, но оно не выходит за рамки обычной среднедневной волатильности».

Причиной сдержанной реакции рынков может быть в то, что демократическая Палата представителей США не может самостоятельно заблокировать снятие санкций с компаний Дерипаски. Это возможно только в случае единогласной позиции обеих палат конгресса, а сенат до сих пор контролируется республиканцами.