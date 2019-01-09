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Чистая прибыль «Нафтогаза» в первом полугодии 2018 года сократилась на 60% 

RT на русском + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль НАК «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2018 года сократилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом сообщает сайт Минэкономразвития Украины.
«В первом полугодии 2018 года его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 млрд гривен до 11 млрд гривен», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что существенная часть снижения данного показателя связана с увеличением убытка ПАО «Укртрансгаз», 100% акций которого принадлежит НАК.
Отмечается, что уменьшение объёмов чистой прибыли «Нафтогаза», которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля топ-100 госкомпаний Украины, стало основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля.
«По результатам шести месяцев 2018 году 100 крупнейших госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд гривен, что почти на 41,9% меньше чем за аналогичный период 2017 года — почти на 15,5 млрд гривен», — добавили в ведомстве.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что когда будут запущены на полную мощность газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», транзит газа через украинскую территорию прекратится и ГТС Украины ждёт демонтаж.
Преподаватель финансового университета России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Коболева.
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Компании , В мире , СНГ , Экономика , Нафтогаз , НАК , Финансовый университет , ФБА "Экономика сегодня"
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