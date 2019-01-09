Крах империи: Apple сворачивает производство

Компания Apple вошла в новый год с проблемами из прошлого — ее новые гаджеты продаются не так успешно, как ожидалось, а китайцы бойкотируют «яблочные» устройства из-за торговой войны с США, что привело к снижению капитализации и падению курса акций компании на бирже. Кроме того, стало известно, что Apple планирует сократить производство всех моделей iPhone — по сравнению с 2018 годом, прогноз ухудшился на 10 млн смартфонов.

Айфонов станет меньше

Apple сократит производство всех моделей iPhone на 10% в первом квартале 2019 года, сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei Asian Review. Согласно текущему прогнозу, компания выпустит от 40 до 43 млн смартфонов в период с января по март.

Ранее предполагалось, что Apple удастся произвести 47 млн гаджетов. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года было выпущено 52,2 млн айфонов.

По данным Nikkei, это уже второй раз за последние два месяца, когда Apple вносит корректировки в свой прогноз.

Среди причин, которые привели к такому решению руководства, называется снижение спроса на iPhone в Китае. Многие аналитики считают, что цены на айфоны слишком завышены, с чем согласны и граждане КНР — в последнее время они предпочитают отечественные бренды, которые стоят гораздо дешевле, но по качеству практически не уступают американцам или даже превосходят их.

Кроме того, в конце прошлого года Apple пришлось столкнуться с внезапным решением китайского суда по делу о нарушении патентных прав Qualcomm — теперь восемь старых моделей iPhone запрещены к продаже на территории Китая, пока купертиновцы не урегулируют этот спор.

Уже неинтересно

Низкие продажи, сокращение производства и пересмотр прогнозов на будущую прибыль не могли не отразиться на финансовых показателях Apple. Стоимость акций компании упала почти на 10%, а капитализация снизилась до $703 млрд

Напомним, что в прошлом году Apple стала первой компанией-триллионником, достигнув в октябре показателя в $1,1 трлн. Теперь же Apple не вошла даже в тройку самых дорогих компаний, заняв «утешительное» четвертое место — ее без особых проблем обогнали Amazon Microsoft и Alphabet, которая является материнской компанией бренда Google

В ноябре 2018 года Apple заявила о том, что больше не планирует раскрывать количество проданных iPhone. Этот шаг был расценен экспертами рынка как «тревожный звоночек» — судя по всему, ожидания руководства касательно объемов продаж новых моделей оказались слишком далеки от реальности.

Если раньше среднестатистический пользователь iPhone покупал новую модель спустя два года пользования, то по ситуации на 2018 год этот период увеличился почти до трех лет ожидания апгрейда.

Кроме того, появилось большое количество людей, которые и вовсе решили отказаться от обновления гаджета из-за слишком высоких цен — стоимость базовых моделей iPhone растет с каждым годом и пока не собирается останавливаться.

Свою роль может сыграть и отсутствие прежнего «вау-фактора» — ранее каждая презентация Apple была похожа на технологическую революцию, но сейчас она все больше и больше напоминает аналогичные мероприятия конкурентов в отрасли и не вызывает былого восторга.

В новый год — с новой стратегией

Все эти проблемы тревожат инвесторов, которые требуют от главы Apple Тима Кука ответов, желая знать, как дальше будет развиваться компания. В начале текущей недели Кук дал эксклюзивное интервью CNBC, в котором приоткрыл завесу тайны касательно дальнейших планов.

Как оказалось, в 2019 году Apple представит новые сервисы, но пока генеральный директор компании решил не уточнять, о чем именно идет речь. Не исключено, что Apple наконец запустит свой стриминговый сервис — к этому есть большое количество предпосылок, например, создание собственного медиа-контента, включая фильмы и сериалы, о чем стало известно еще в прошлом году.

Тем не менее, вне зависимости от направленности новых сервисов, цель их запуска очевидна — Тим Кук и его команда пытаются диверсифицировать экономику компании, чтобы менее зависеть от продаж iPhone.

Кроме того, глава Apple заявил о том, что приоритетным направлением для компании теперь является Индия. Это может быть еще одной попыткой поправить дела бренда, отстранившись от Китая и многочисленных проблем в этой стране и переключившись на другой, не менее крупный рынок.

Сможет ли Apple выйти из существующего кризиса, в котором оказалась компания, покажет только время. Впрочем, на доходах самого Тима Кука эта ситуация пока никак не отражается — если на 2017 год он заработал $12,8 млн, то в этом году этот показатель достиг уже $15,6 млн, что в 283 раза больше, чем зарплата среднестатистического сотрудника Apple.