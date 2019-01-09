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Прокуратура требует от «Победы» разрешить провозить зарегистрированное оружие на борту 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте просит суд признать незаконным запрет авиакомпании "Победа" на перевозку оружия, боеприпасов и патронов на борту ее самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы.
"Прокурор, ссылаясь на нормы действующего законодательства, просит суд признать незаконными действия авиакомпании по установлению запрета на перевозку оружия, боеприпасов и патронов к нему на бортах ее воздушных судов и обязать авиакомпанию "Победа" привести правила перевозки в соответствие с требованиями ФАП-82 (приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 года) "Об утверждении федеральных авиационных правил") в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов к нему", — сказала представитель суда Светлана Ехтанигова.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 30 января, в 14:20 мск, отметили в суде. В ходе подготовки будет назначена дата слушаний иска по существу.
Согласно пункту 196 ФАП-82, воздушная перевозка оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, которые запрещают перевозить технические инструкции, осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и нормативными правовыми актами РФ. К перевозке такие грузы принимаются только классифицированными, идентифицированными, упакованными, маркированными и документально оформленными в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации и нормативных правовых актов РФ.
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Комментарии1
Компании , Авиакомпания "Победа" , Генпрокуратура РФ , Минтранс РФ
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