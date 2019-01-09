Прокуратура требует от «Победы» разрешить провозить зарегистрированное оружие на борту

Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте просит суд признать незаконным запрет авиакомпании "Победа" на перевозку оружия, боеприпасов и патронов на борту ее самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы.

"Прокурор, ссылаясь на нормы действующего законодательства, просит суд признать незаконными действия авиакомпании по установлению запрета на перевозку оружия, боеприпасов и патронов к нему на бортах ее воздушных судов и обязать авиакомпанию "Победа" привести правила перевозки в соответствие с требованиями ФАП-82 (приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 года) "Об утверждении федеральных авиационных правил") в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов к нему", — сказала представитель суда Светлана Ехтанигова.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 30 января, в 14:20 мск, отметили в суде. В ходе подготовки будет назначена дата слушаний иска по существу.

Согласно пункту 196 ФАП-82, воздушная перевозка оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, которые запрещают перевозить технические инструкции, осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и нормативными правовыми актами РФ. К перевозке такие грузы принимаются только классифицированными, идентифицированными, упакованными, маркированными и документально оформленными в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации и нормативных правовых актов РФ.