Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте просит суд признать незаконным запрет авиакомпании "Победа" на перевозку оружия, боеприпасов и патронов на борту ее самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы.
"Прокурор, ссылаясь на нормы действующего законодательства, просит суд признать незаконными действия авиакомпании по установлению запрета на перевозку оружия, боеприпасов и патронов к нему на бортах ее воздушных судов и обязать авиакомпанию "Победа" привести правила перевозки в соответствие с требованиями ФАП-82 (приказ Минтранса РФ от 28 июня 2007 года) "Об утверждении федеральных авиационных правил") в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов к нему", — сказала представитель суда Светлана Ехтанигова.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 30 января, в 14:20 мск, отметили в суде. В ходе подготовки будет назначена дата слушаний иска по существу.
Согласно пункту 196 ФАП-82, воздушная перевозка оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, которые запрещают перевозить технические инструкции, осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и нормативными правовыми актами РФ. К перевозке такие грузы принимаются только классифицированными, идентифицированными, упакованными, маркированными и документально оформленными в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации и нормативных правовых актов РФ.