«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»

«Нафтогаз» отзовет иск к «Газпрому» в случае заключения нового контракта

«Нафтогаз» сможет отозвать новый иск к «Газпрому» на 12 млрд долларов при условии заключения нового долгосрочного контракта с Россией на транзит газа в Европу. Об этом, как передает РБК, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его», — сказал он в интервью украинскому «5 каналу».

По его словам, главной целью иска является возмещение убытков газотранспортной системы (ГТС) Украины из-за строительства Россией обходных маршрутов для транспортировки топлива в Европу, а также из-за невыполнения российской стороной условий действующего до конца 2019 года контракта.