«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»

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«Нафтогаз» отзовет иск к «Газпрому» в случае заключения нового контракта 

Рамблер + ещё 16 5 часов назад
«Нафтогаз» сможет отозвать новый иск к «Газпрому» на 12 млрд долларов при условии заключения нового долгосрочного контракта с Россией на транзит газа в Европу. Об этом, как передает РБК, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
«Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его», — сказал он в интервью украинскому «5 каналу».
По его словам, главной целью иска является возмещение убытков газотранспортной системы (ГТС) Украины из-за строительства Россией обходных маршрутов для транспортировки топлива в Европу, а также из-за невыполнения российской стороной условий действующего до конца 2019 года контракта.
В конце октября коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о подаче иска к «Газпрому» в Международный арбитраж в Стокгольме на 12 млрд долларов. По его словам, во столько Киев оценил убытки, которые Украина понесет из-за простоя своей газотранспортной системы в случае запуска газопровода «Северный поток-2».
Комментарии400
Компании , Видео , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром
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