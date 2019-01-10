Схема позволяет минимизировать налоговые отчисления.
Небольшие компании, чтобы сэкономить на затратах, все чаще стали оформлять своих сотрудников как самозанятых лиц. Такую тенденцию на рынке труда все чаще наблюдают в столичном регионе.
Используя такой способ, работодатель экономит на налоговых отчислениях. Сам работник находится на своем рабочем месте в качестве арендатора рабочей площади. При этом ранее Федеральная налоговая службапредложила самозанятым гражданам отчитываться и платить налоги, используя мобильное приложение «Мой налог».
Правила уплаты налога на самозанятых касаются тех, кто не использует труд наемных работников, а заработок не превышает 2,4 млн рублей в год. В настоящее время соответствующий пилотный проект опробуется в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
В начале января «ФедералПресс» писал, что самозанятым не нужно будет сдавать отчетность или платить страховые взносы. Однако, некоторые работодатели в столичном регионе трудоустраивают своих сотрудников как самозанятых, выяснил Daily Storm. В такой ситуации зарплата выплачивается полностью вчерную, отмечает ресурс.