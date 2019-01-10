Работодатели придумали, как сэкономить на самозанятых

Схема позволяет минимизировать налоговые отчисления.

Небольшие компании, чтобы сэкономить на затратах, все чаще стали оформлять своих сотрудников как самозанятых лиц. Такую тенденцию на рынке труда все чаще наблюдают в столичном регионе.

Используя такой способ, работодатель экономит на налоговых отчислениях. Сам работник находится на своем рабочем месте в качестве арендатора рабочей площади. При этом ранее Федеральная налоговая службапредложила самозанятым гражданам отчитываться и платить налоги, используя мобильное приложение «Мой налог».

Правила уплаты налога на самозанятых касаются тех, кто не использует труд наемных работников, а заработок не превышает 2,4 млн рублей в год. В настоящее время соответствующий пилотный проект опробуется в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.