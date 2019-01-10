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В России приняли меры по замене иностранных композитов в МС-21 

РИА Новости + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг РФ уже принял необходимые меры по замене иностранных композитов в самолете МС-21 на отечественные аналоги, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" ("Ростех") перекрыли поставки из США и Японии материалов для композитного "черного крыла" МС-21. Ряд поставляемых компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля, производятся американской Hexcel и японской Toray Industries. Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы, сообщало издание.
"Потребовалась реализация дополнительных мер для обеспечения бесперебойного хода программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21. При этом в России есть необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков", — отметили в Минпромторге.
При финансовой и организационной поддержке министерства в РФ осваивается вся цепочка производства композиционных материалов в военной и гражданской сферах. В частности, уже несколько лет идет активная работа с "Росатомом", ВИАМом, рядом частных компаний по освоению производства композитных материалов для авиации, добавили в ведомстве.
"В результате, в рамках общей программы импортозамещения идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги. Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации", — отметили в Минпромторге.
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Компании , Минпромторг , Ростех , ОАК , Росатом , Аэрокомпозит , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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