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Санкции США могут сорвать разработку самолёта МС-21 

News.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Введённые США антироссийские санкции поставили под угрозу разработку самолёта МС-21. Экономические ограничения, в частности, коснулись поставщиков композитных материалов, из которых делаются крылья и киль пассажирского лайнера.
Речь идёт об американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Под давлением Вашингтона они прекратили отгрузку композитов, а оставшийся запас сырья рассчитан на изготовление всего шести самолётов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.
По словам собеседника издания, у производителя самолёта есть несколько вариантов: брать китайские материалы, которые вдвое толще и тяжелее, либо ждать, когда аналогичные композиты начнут выпускать в России. Но на это понадобится время, из-за которого придётся сдвинуть сроки запуска серийного производства лайнеров. Ещё один вариант — перепроектировка деталей МС-21 в металле. Однако, как утверждает источник «Коммерсанта», это может вызвать сложности с последующей сертификацией воздушного судна.
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Компании , Технологии
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