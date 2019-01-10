Санкции США могут сорвать разработку самолёта МС-21

Введённые США антироссийские санкции поставили под угрозу разработку самолёта МС-21. Экономические ограничения, в частности, коснулись поставщиков композитных материалов, из которых делаются крылья и киль пассажирского лайнера.

Речь идёт об американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Под давлением Вашингтона они прекратили отгрузку композитов, а оставшийся запас сырья рассчитан на изготовление всего шести самолётов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

По словам собеседника издания, у производителя самолёта есть несколько вариантов: брать китайские материалы, которые вдвое толще и тяжелее, либо ждать, когда аналогичные композиты начнут выпускать в России. Но на это понадобится время, из-за которого придётся сдвинуть сроки запуска серийного производства лайнеров. Ещё один вариант — перепроектировка деталей МС-21 в металле. Однако, как утверждает источник «Коммерсанта», это может вызвать сложности с последующей сертификацией воздушного судна.