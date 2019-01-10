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Работодатели вносят россиян в нелегальные «чёрные списки» 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работодатели стали всё чаще отказывать россиянам в трудоустройстве после проверок службы безопасности. При этом чаще всего оставшиеся без работы граждане не имеют криминального прошлого.
По данным газеты «Известия», для проверки кандидатов используются некие нелегальные «чёрные списки», в которых содержится информация с предыдущих мест занятости, а также кредитная история. Кроме того, попасть такой список можно случайно, например, из-за технического сбоя.
«Прохожу стажировку, моими навыками все довольны, а через пару дней приходит уведомление, что я не прошел проверку службы безопасности. При этом я не могу даже предположить, почему оказался в черном списке», — рассказал изданию 26-летний Артём.
Он также отметил, что не имеет судимостей, а с предыдущих мест работы всегда увольнялся по собственному желанию.
«Получается, я должен сидеть без денег, если однажды перешел дорогу на красный свет или взял кредит?», — посетовал молодой человек.
«Известия» попытались выяснить причину несчастий Артёма и обратились в некую фирму, которая предоставляет услуги по проверке потенциальных сотрудников, где за 3 тысячи рублей удалось узнать, что молодого человека не рекомендуется трудоустраивать, так как на предыдущем месте работы он в резкой манере требовал выплат за неиспользованный отпуск и регулярно опаздывал.
При этом согласно российскому законодательству, работодатель за сбор информации о соискателе, не относящийся к трудовой деятельности, может быть привлечён к уголовной ответственности.
Ранее News.ru писал о том, что уровень безработицы в России в 2019 году возрастёт до 4,9%. Официально зарегистрированными неработающими россиянами станут 3,8 миллиона человек, прогнозируют аналитики Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
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Комментарии110
Компании , РАН , газета "Известия"
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