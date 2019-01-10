Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.01
$
67.24
77.18
77.49
Прогноз
09.01 – 16.01
$
68.00
77.50
Индексы и котировки Brent
61.12
+0.61 Золото
1292.36
–0.04 РТС
1135.21
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
10.01
1.1525
+0.0171
26.12
1.1354
07.01
26.12
13.12

Bloomberg: Uber и Lyft грозит перенос IPO из-за приостановки работы правительства США 

RB.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Транспортные сервисы Lyft и Uber могут перенести запланированные на первую половину 2019 года IPO из-за приостановки работы правительства США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.
Компании подали заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще в начале декабря, но до сих пор не получили необходимые для проведения IPO документы.
SEC не смогла выдать их вовремя, так как потеряла часть ресурсов после приостановки работы правительства США, поясняет Bloomberg. Пауза в его деятельности связана со спорами вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.
Собеседники агентства допускают, что Uber и Lyft придется отложить IPO, — пока остается неясным, когда возобновится деятельность правительства. Представители компаний отказались от комментариев.
Публичные размещения Uber и Lyft запланированы на первую половину 2019 года. По данным Bloomberg, Lyft может быть оценена в диапазоне от $18 млрд до $30 млрд Инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs оценили Uber в $120 млрд
RB.ru: последние новости
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка и ВТБ использовать Utair для создания региональной авиакомпании Холдинг USM Алишера Усманова продал основного разработчика биллинга для «Мегафона» Coca-Cola закрыла сделку по покупке сети кофеен Costa Coffee
Комментарии
Компании , Рынки , Морган Стэнли Банк , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина торгуется с «Газпромом»2
Россия выкидывает доллары458
Россия нашла замену иностранным композитам в МС-216
Товарооборот РФ и Китая достиг рекордных показателей
Россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Видео
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
00:49
Прямиком в ад: санкционное цунами накроет Россию
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
04:27
Евро и доллар резко упали
Рынки
10:14
России выдали худший прогноз
Экономика Статьи
09:04
Apple и Samsung повысили цены из-за НДС
Личный счет
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение