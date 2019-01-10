Bloomberg: Uber и Lyft грозит перенос IPO из-за приостановки работы правительства США

Транспортные сервисы Lyft и Uber могут перенести запланированные на первую половину 2019 года IPO из-за приостановки работы правительства США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Компании подали заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще в начале декабря, но до сих пор не получили необходимые для проведения IPO документы.

SEC не смогла выдать их вовремя, так как потеряла часть ресурсов после приостановки работы правительства США, поясняет Bloomberg . Пауза в его деятельности связана со спорами вокруг затрат на строительство стены на границе с Мексикой.

Собеседники агентства допускают, что Uber и Lyft придется отложить IPO, — пока остается неясным, когда возобновится деятельность правительства. Представители компаний отказались от комментариев.