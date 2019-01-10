Платите или засудим: как Украина торгуется с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» готов обсуждать пересмотр или отказ от иска к «Газпрому» на $12 млрд в случае заключения с Россией нового долгосрочного контракта. Но Украина рассчитывает на возмещение убытков от снижения стоимости своей газотранспортной системы из-за строительства обходных газовых потоков в Европу.

Украина готова обсуждать пересмотр или отказ от транзитного иска к «Газпрому» на $12 млрд в случае заключения с Россией нового долгосрочного контракта. «Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты — »Газета.Ru» ) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины — «Газета.Ru»), то компенсируйте», — заявил в интервью украинскому «5 каналу» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, если Россия хочет транспортировать газ и готова подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги надо заплатить, то Украина будет готова от иска «отказаться, или пересмотреть его, или изменить его».

«Мы коммуницировали этот месседж Европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с «Газпромом», — добавил глава НАК.

Он отметил, что главной целью иска является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы (ГТС) Украины из-за строительства «Газпромом» обходных потоков в Европу.

Учитывается и якобы невыполнение обязательств Россией, содержащихся в действующем контракте. Срок контракта на транзит рассчитан до конца 2019 года.

Если Россия пойдет в обход

В октябре коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что компания подготовила план защиты своих интересов на случай, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен. Украина намерена взыскать с России убытков, которые Украина понесет из-за простоя своей ГТС, пояснял Витренко. Убытки оценены в $12 млрд

Вместе с тем, по словам Коболева, взыскание с «Газпрома» средств по уже выигранному транзитному иску и потенциальная победа в арбитраже по второму вынуждает действовать аккуратно и точно в части отделения от «Нафтогаза» газотранспортной составляющей.

«Как гражданин Украины, я считаю, что потерять и деньги, и транзит неприемлемо. Как глава НАК — я не позволю этого сделать. У нас есть план отделения, по которому мы движемся уже полтора года», — пояснил он.

Ранее Коболев заявлял, что компания получила от «Газпрома» $2,1 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Коболев пообещал продолжить взыскание долга в $2,56 млрд, в том числе — арестовывать активы российского холдинга.

Правда, на другой чаше весов — строительство газопроводов в обход Украины, которое идет полным ходом. Сейчас уложено свыше 380 из 1200 км «Северного потока — 2», который пройдет по дну Балтики от России до Германии.

Победа над «Газпромом» в Стокгольме стала крупнейшим достижением года, беспрецедентным событием в масштабах всей Европы, уверен глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Об этом он сообщал в своей статье для «Экономической правды».

«Нам удалось доказать несправедливость применения принципа «бери или плати» в том виде, как того хотел «Газпром» (а их требования составляли 56 млрд долларов) и снизить цену на российский газ до европейского уровня. Более того, Украина выиграла 4,6 млрд долларов и уже получила 2,1 млрд долларов за этим решением», — написал он.

Конечно, никаких денег «Газпром» не платил. Речь идет о том, что тот же Стокгольмский арбитраж присудил в пользу российской компании чуть более $2 млрд На эту сумму были уменьшены выплаты в пользу «Нафтогаза», составившие в итоге $2,56 млрд

Напомним, что «Газпром» считает данное решение несправедливым, платить $2,56 млрд не стал и подал апелляцию в суд округа Свеа. Холдинг пытается доказать, что итоговое постановление арбитража писали не судьи, что является процессуальным нарушением и что может стать основанием для отмены вердикта. Кроме того, компания подала иски о разрыве действующих до декабря 2019 года контрактов на поставку и транзит газа.

Коболев считает, что «Газпром» отказывается платить «по политическим причинам». Поэтому «мы последовательно арестовываем его активы в Европе, в частности акции компаний, владеющих „Северным потоком“, „Северным потоком — 2“ и „Голубым потоком“.

»Заплатить все равно придется, мы не отступим», — уверен глава «Нафтогаза».

Иски об аресте активов, действительно, были поданы в суды Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и США. Сейчас идут судебные разбирательства.

Коболев также напомнил, что в 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, в рамках которого требует от «Газпрома» пересмотра тарифа на транзит в 2018-2019 годах и компенсации недоплат еще на более $11,6 млрд Также подан иск против РФ «за захват активов „Нафтогаза“ в Крыму на сумму более 5 млрд долларов».

Стоит напомнить, что упомянутые резолюции носят исключительно рекомендательный характер, и на данный момент уже уложено свыше 380 из 1200 км «Северного потока — 2», который пройдет по дну Балтики от России до Германии.

Эксперты отмечают, что весь объем прокачки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не заберут. Но камнем преткновения остается договор о транзите. Его срок истекает в конце 2019 года и Россия ждет от Украины конкретных предложений и мирного соглашения по судебным искам.

«Сохраняется неопределенность относительно подписания контракта на транзит газа через Украину после 2019 года. Россия заняла выжидательную позицию в надежде на обходные газопроводы, выборы в Украине и возможность вернуться к старому формату отношений «метрополия-колония», — пишет об этом Коболев.

Еврокомиссия пригласила представителей России и Украины на трехсторонние переговоры в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с газом. Об этом в своем твиттере сообщал ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Шефчович написал, что он пригласил Украину и Россию в Брюссель для нового раунда трехсторонних переговоров по газу, первый прошел в июле. Он подчеркнул, что они пройдут на «политическом уровне». Также вице-президент ЕК добавил, что переговоры планируется провести 21 января в Брюсселе.