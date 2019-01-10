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Китайская компания потеряла миллиарды долларов за три дня 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Китайский производитель смартфонов Xiaomi потерял за три дня порядка 6,3 миллиарда долларов рыночной стоимости. Акции компании на бирже в Гонконге упали на 17 процентов, передает Bloomberg.
Отмечается, что падение ускорилось 10 января, поскольку истек шестимесячный период запрета на продажу акций IT-компании, начавшийся 10 июля 2018 года в первый день IPO.
Bloomberg предполагает, что распродажа акций Xiaomi может быть связана с тем, что многие инвесторы продавали ценные бумаги гораздо раньше официального IPO и по очень низкой цене — так, в 2010 году их можно было купить за два гонконгских цента. По состоянию на 10 января одна акция стоит 9,97 гонконгских доллара.
Кроме того, эксперты связывают снижение рыночной стоимости китайской компании с оценками Goldman Sachs Group и China International Capital, которые предсказали сокращение прибыли Xiaomi из-за конкуренции с Huawei и замедления рынка смартфонов в Китае.
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Комментарии1
Компании , Bloomberg
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