BBC прокомментировала претензии Роскомнадзора

По словам представителя пресс-службы, BBC якобы строго придерживается законов всех стран, где работает, в том числе России.

Пресс-служба телерадиовещательной корпорации BBC прокомментировал соблюдение компанией законодательства разных стран. По словам представителя службы, BBC якобы строго придерживается законов тех стран, где работает, в том числе России.

«Как международный вещатель BBC работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России», — цитирует ТАСС заявление медиакорпорации.

Кроме того, в пресс-службе BBC подчеркнули, что готовы сотрудничать с надзорными органами. По требованию в корпорацию пообещали предоставить всю дополнительную информацию, касающуюся освещения тех или иных событий.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор выявил в материалах BBC трансляцию установок международных террористических организаций. В данный момент проводится экспертиза упомянутых материалов на предмет их соответствия нормам антиэкстремистского законодательства РФ.

В Роскомнадзоре отметили, что уже отправили в медиакорпорацию официальный запрос о предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований законов России. Проверка телеканала будет проведена с 14 по 31 января.