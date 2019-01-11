Враг государства: что происходит с Дерипаской и «Русалом»

Минфин США подтвердил, что намерен снять в январе санкции против компаний Олега Дерипаски . Об этом сообщил глава ведомства Стивен Мнучин. Ранее конгрессмены выступили против такого шага и потребовали разъяснений от администрации. Мнучин пообещал также, что будет пристально следить за компаниями, чтобы убедиться в том, что Дерипаска больше не управляет ими.

Выход компаний Олега Дерипаски из-под санкций США все таки должен состояться после 18 января. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с членами конгресса.

«Евросибэнерго» и По его словам, «Русал» En+ попали под санкции потому, что ими управлял Дерипаска, и после того, как они избавятся от его контроля, нет оснований сохранять ограничительные меры. Мнучин подчеркнул, что компании взяли на себя обязательства предоставить «беспрецедентный уровень прозрачности». Но минфин будет следить за ними, чтобы убедиться в том, что Дерипаска утратил контроль.

«Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и незамедлительными последствиями, включая пересмотр санкций», — отметил он.

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса призвали минфин США отложить снятие ограничительных мер и запросили встречу с министром финансов Стивеном Мнучиным.

Ряд конгрессменов-демократов сомневаются в целесообразности снятия текущих санкций против «Русал», «Евросибэнерго», En+, а «шатдаун» (приостановка работы правительства) осложнил рассмотрение этого вопроса конгрессом в 30-дневный период, как того требует закон о санкциях CAATSA, поясняет Анастасия Соснова , аналитик «Фридом Финанс».

Обоснования потребовались конгрессу в связи с тем, что решение казначейства США было принято на фоне приостановки работы правительства в то время, когда не был утвержден новый пакет законопроектов о бюджете.

Конгресс теоретически может заблокировать решения минфина США о снятии санкций. Но, по информации The Wall Street Journal, даже если демократы в палате представителей, где у них большинство, смогут принять решение о неодобрении, то республиканский сенат его вряд ли поддержит.

В конце декабря, появилась очередная порция компромата в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы. По данным Time, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт контактировал с Олегом Дерипаской через экс-сотрудника российских спецслужб Виктора Бояркина.

Дерипаска по-прежнему остается одним из самых «токсичных» российских предпринимателей, буквально, врагом американского государства.

Он сам, «Русал» и другие его активы попали в черный список минфина США в апреле 2018 года. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

Управление по контролю за зарубежными активами минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) 19 декабря сообщило, что снимет санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку Дерипаска согласился выполнить ряд требований.

Так, бизнесмен должен снизить долю в En+ с 70% до 44,95%. Часть акций должна были быть переданы в залог ВТБ или любой другой структуре, одобренной минфином США, другая — в неназванный благотворительный фонд.

Ни от одной из этих сделок он не должен получить финансовой выгоды. Голосующие права Дерипаски в En+ должны быть ограничены 35% акций. Остальные голоса должны перейти в специальный траст, который будет обязан голосовать также, как большинство акций, принадлежащих другим акционерам. Бизнесмен сохранит только 0,01% дли прямого участия в «Русале».

Он также потеряет возможность назначать членов совета директоров алюминиевой компании, 8 из 14 директоров которого должны быть независимыми. В совдире En+ независимыми должны быть 8 из 12 членов, а половина мест будет за гражданами США или Великобритании.

Еще одним требованием стала отставка председателя совета директоров «Русала» Маттиаса Варнига . Новым председателем стал французский экономист Жан-Пьер Тома.

При этом сам Дерипаска останется под санкциями. «Мы подчеркиваем, что Дерипаска остается под санкциями и продолжит находиться в списке SDN. Вся его собственность и доли владения, включая юридические лица, в которых его доля составляет 50% и более, останутся заблокированными», — говорится в сообщении OFAC.

У него, в частности, были заморожены его счета на Кипре и американские активы, в том числе, особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне (об этом писала газета New York Post).

По сообщению издания, недвижимость в Манхэттене бизнесмен купил за $42,5 млн в 2008 году. Как заявляли в минфине США, после введения санкций Олег Дерипаска потерял половину состояния.

Российские власти де-факто согласились с требованиями американцев. Минфин РФ поддерживает диалог с минфином США и надеется, что «Русал» будет выведен из-под санкций в 2019 году, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов

Силуанов отмечал, что «Русал» подготовил «организационные предложения, корпоративные предложения с учетом тех требований, которые выставило министерство финансов Штатов».