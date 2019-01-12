В «Нафтогазе» заявили о шантаже со стороны «Газпрома»

Он объяснил, сославшись на слова главы российской компании Алексей Миллера, что в "Газпроме" заявляют, что это является условием для дальнейших конструктивных переговоров.

Витренко также считает, что в "Газпроме" это называют "восстановлением баланса, под которым подразумевается отказ от победы в арбитраже" и возвращение к старому варианту сотрудничества.

"Что такое "восстановление баланса интересов"? Газпром официально заявляет, что решения арбитража нарушили этот "баланс в отношениях". То есть украинской стороне нужно отказаться от победы в арбитраже", — пишет топ-менеджер "Нафтогаза".

Кроме того, Витренко подсчитал, сколько Украина должна была бы заплатить России без победы в арбитраже. По его словам, эта сумма составила бы более 77 миллиардов долларов за период с 2012 по 2018 годы, и якобы эта цена гораздо выше той, по которой Украина покупает газ в Европе.

"Без победы в арбитраже по контракту на поставку газа и контракту на транзит на сегодня мы должны были бы заплатить "Газпрому" более 73 млрд долларов по обязательствам "бери или плати" за 2012-2018 годы и около 4 млрд долларов за газ, поставленный в 2014-2015 годах. Мы должны были бы покупать газ у "Газпрома" по цене выше, чем мы покупаем газ из Европы", — написал Витренко.

При этом глава он добавил, что, согласно условиям контракта, Россия получала бы на 12 миллиардов долларов в год больше, чем платила бы за транзит по территории Украины.

То есть Украина должна платить России за газ в шесть раз больше, чем Украина получает за транзит. Деньги должны идти из Украины в Россию, а не наоборот. Это и является приемлемым "балансом в отношениях" для России, который они хотят восстановить, — резюмировал Витренко, подчеркнув, что считает эти требования абсурдными.

Судебное разбирательство

Стокгольмский арбитраж в феврале прошлого года принял решение об удовлетворении требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на газовый транзит на сумму почти 4,7 миллиарда долларов. С учетом присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставки суд зачел встречные требования, и в результате российская сторона обязана заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов.

"Газпром" обжаловал решение и заявил о расторжении ранее заключенных контрактов с "Нафтогазом".

В мае 2018 года украинская сторона объявила о начале принудительного взыскания средств. Также в "Нафтогазе" проинформировали, что суд поддержал ходатайство об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Аналогичные вердикты по активам российской компании были вынесены в Великобритании и Нидерландах.

В июне в "Газпроме" сообщили, что удалось добиться в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.