Масштабные сокращения: Маск уволит каждого десятого

Илон Маск уволит каждого десятого сотрудника SpaceX . Объясняется это необходимостью урезать расходы компании на фоне предстоящих перед ней «чрезвычайно трудных задач».

SpaceX, компания-лидер американского частного ракетостроения, заявила в пятницу о планах сократить более десяти процентов своего персонала. Письмо, уведомляющее об этих планах, уже разослано всем сотрудникам компании от лица президента компании Гвинн Шотвелл, сообщает издание Los Angeles Times, получившее текст письма в свое распоряжение.

«Это было очень трудное, но необходимое для нас решение», — написала Шотвелл.

«Чтобы выполнить обязательства перед нашими заказчиками и ради успешной разработки межпланетного корабля и всемирного космического интернета, SpaceX должна стать компактной компанией, — говорится в разосланном письме. — Это означает, что нам надо расстаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми сотрудниками нашей команды».

В письме руководство также ссылается на «чрезвычайно трудные вызовы», стоящие перед корпорацией.

Увольнение коснется более 600 членов коллектива, насчитывающего около 6 тыс. человек.

В письме руководство SpaceX отмечает, что уволенным сотрудникам будет выплачен восьмимесячный оклад, и обещает помощь с поиском новой работы.

Это не первое сокращение персонала в компании, несмотря на постоянное наращивание производства и частоты космических пусков, которое наблюдается последние годы. В минувшем году компания осуществила рекордные 21 пусков против 18 в предыдущем, 2017 году.

Так, в 2018 году компания уволила несколько своих высокопоставленных менеджеров в Редмонде из-за споров в связи с реализацией и тестированием программы спутникового интернета Starlink.

Большая часть прибыли компании складывается из заказов, получаемых на запуски коммерческих спутников, аппаратов, выводимых в интересах национальной безопасности правительством США, а также научных аппаратов NASA.

Кроме того, SpaceX выполняет многолетний многомиллиардный контракт на доставку грузов к Международной космической станции. Помимо этого, в ее портфеле заказ на сумму $2,6 млрд на разработку пилотируемого корабля, который сможет доставлять американских астронавтов на МКС и избавить таким образом США от зависимости от российских кораблей.

Первое испытание этого корабля должно состояться уже через месяц, в феврале.

В декабре издание Wall Street Journal сообщило о привлечении компанией дополнительно $500 млн инвестиций, которые пойдут на развитие сервиса спутникового интернета. В рамках этого раунда финансирования капитализация SpaceX оценивалась в $30,5 млрд

SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета — Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.

В конце 2018 года культурой производства на предприятиях SpaceX озаботился главный заказчик Маска — NASA . Американское космическое агентство санкционировало проверку двух компаний, которые станут подрядчиками при отправке астронавтов к МКС. Проверка займет несколько месяцев и подразумевает проведение сотен опросов сотрудников для оценки культуры производства.

Затронет она авиакосмическую корпорацию Boeing и SpaceX, разрабатывающую космическую технику, писало издание The Washington Post.

Инспекции будут проводиться с начала 2019 года, рассказал Уильям Герстенмайер, заместитель главы NASA по пилотируемой программе. По его словам, целью проверок будет исследование «всего, что может влиять на безопасность», так как эти компании впервые будут задействованы в отправке на своих кораблях людей в космос.

Как сообщили три источника, знакомых с ситуацией, проверки SpaceX спровоцированы случаем, когда основатель компании Илон Маск в ходе интервью известному американскому комику и телеведущему Джо Рогану

По их словам, несмотря на то что употребление марихуаны законно в штате Калифорния, этот инцидент вызвал раздражение среди руководства NASA и заставил внимательно изучить культуру производства на предприятиях компаний-подрядчиков.