Россиянам предложили 39-градусную водку

Уточняется, что стоимость напитка осталась прежней, но крепость понизилась на один градус. Производитель отметил, что нарушения закона в этом нет, поскольку, согласно ГОСТ, содержание спирта в водке может колебаться от 37,5 до 56 объемных долей.

Ранее в январе сообщалось о появившихся на прилавках упаковках яиц из девяти, а не десяти штук. Производитель назвал это «маркетинговым ходом». Однако «девяток» яиц выглядит как способ производителей продовольственных товаров скрыть подорожание — также при сохранении цены были замечены уменьшения упаковки коровьего молока, сливочного масла, сыра и ряда иных продуктов.

Снижение количества товара в упаковке при росте цен вписывается в тенденцию «шринкфляции» (shrinkflation, по аналогии с инфляцией). Таким образом производители скрывают резкие скачки цен на продукты.