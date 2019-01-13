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Россиянам предложили 39-градусную водку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания «Сургутспирт» выпустила водку крепостью 39 градусов. Об этом пишет газета «Новые известия».
Уточняется, что стоимость напитка осталась прежней, но крепость понизилась на один градус. Производитель отметил, что нарушения закона в этом нет, поскольку, согласно ГОСТ, содержание спирта в водке может колебаться от 37,5 до 56 объемных долей.
Ранее в январе сообщалось о появившихся на прилавках упаковках яиц из девяти, а не десяти штук. Производитель назвал это «маркетинговым ходом». Однако «девяток» яиц выглядит как способ производителей продовольственных товаров скрыть подорожание — также при сохранении цены были замечены уменьшения упаковки коровьего молока, сливочного масла, сыра и ряда иных продуктов.
Снижение количества товара в упаковке при росте цен вписывается в тенденцию «шринкфляции» (shrinkflation, по аналогии с инфляцией). Таким образом производители скрывают резкие скачки цен на продукты.
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Комментарии85
Компании , Новые Известия
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