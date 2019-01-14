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Американская горнодобывающая компания Newmont купит канадскую Goldcorp за $10 млрд 

Вести Экономика + ещё 2 2 часа назад
Фото: fotolia.com/ Africa Studio
Американская горнодобывающая компания Newmont Mining Corporation договорилась о покупке канадской Goldcorp для создания мирового лидера в золотодобывающей отрасли, говорится в сообщении Newmont.
В рамках соглашения акционеры Goldcorp получат 0,3280 акции Newmont и 0,02 доллара за каждую акцию Goldcorp. Стоимость сделки оценивается в 10 миллиардов долларов, ее завершение запланировано во втором квартале 2019 года. Новая компания будет носить название Newmont Goldcorp, ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Также планируется провести листинг новой компании на бирже Торонто. Акционерам Newmont и Goldcorp будет принадлежать примерно 65% и 35% объединенной компании соответственно.
Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку, теперь она должна получить "зеленый свет" от акционеров компаний, а также регуляторов ряда стран, в том числе ЕС, Канады, Южной Кореи и Мексики.
"В результате данного объединения будет создан мировой лидер в золотодобывающем бизнесе с лучшими активами, людьми, перспективами и возможностями создания стоимости", — приводятся в сообщении слова генерального директора Newmont Гэри Голдберга (Gary Goldberg).
Newmont — один из мировых лидеров по добыче золота и меди. Компания преимущественно ведет добычу в США, Австралии, Перу и Гане. Компания основана в 1921 году.
Канадская компания Goldcorp является одним из крупнейших игроков на рынке золота, ведет добычу в пяти странах мира. Компания создана в 1994 году.
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Комментарии
Компании , Newmont Mining Corp. , ЕС
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