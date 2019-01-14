«Газпром» установил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье в 2018 году

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Чистая прибыль «Нафтогаза» в первом полугодии 2018 года сократилась на 60%