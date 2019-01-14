Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2018 году компания поставила в дальнее зарубежье рекордные 201,7 млрд кубометров газа.
«Мы в прошлом году установили исторический рекорд поставок газа в дальнее зарубежье — 201,7 млрд кубометров газа», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в 2018 году добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.
Также, согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook, страна останется основным поставщиком газа в Европу минимум до 2040 года.