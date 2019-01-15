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«Алроса» займется в Зимбабве поиском алмазов 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Лучшие друзья Зимбабве — бриллианты. А помочь с их поиском может российская алмазодобывающая компания "Алроса", которая планирует развернуть свою деятельность в африканской стране и уже открыла там дочернее предприятие.
Об этом стало известно по итогам встречи президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и генерального директора "Алросы" Сергея Иванова в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".
"Мы благодарны компании "Алроса" за то, что ее представители продемонстрировали нам сверхсовременное алмазосортировочное оборудование, которое используется в лидирующей компании алмазной отрасли. И мы верим, что "Алроса" примет наше приглашение приехать в Зимбабве и принять участие в развитии и становлении нашей алмазной промышленности", — заявил Эммерсон Мнангагва.
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Компании , Сергей Иванов , Алроса
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